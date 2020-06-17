ВГИК впервые проведет набор студентов в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК) впервые проведет набор студентов в Республике Крым, договоренность об этом была достигнута между главой республики Сергеем Аксеновым и ректором вуза Владимиром Малышевым, сообщила ТАСС в среду министр культуры Крыма Арина Новосельская.

"Для нас большая радость сообщить о том, что ВГИК, престижный отечественный институт кинематографии, впервые проведет набор абитуриентов в Крыму. Вступительные испытания будут проходить в два этапа в июле 2020 года на базе Симферопольского музыкального училища имени П.И. Чайковского. Будут отобраны самые талантливые крымчане. Наши театры ждут в своих стенах профессионально подготовленных актеров, которые займут свое достойное место на сцене", - сообщила Новосельская.

Набор будет проходить на актерский факультет в мастерскую известного актера театра и кино, профессора, народного артиста РФ Александра Михайлова, планируется подготовка специалистов для крымских театров и кинопроектов, создаваемых в регионе.