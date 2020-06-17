Захарова: из Латинской Америки вывезено большинство желавших вернуться домой россиян

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Большая часть граждан РФ, из-за пандемии пожелавших вернуться из Латинской Америки, вернулась на родину, вывоз оставшихся россиян из Центральной Америки и Эквадора прорабатывается. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Могу подтвердить, что фактически большую часть Латинской Америки действительно разгрузили. Но оставшихся россиян в Центральной Америке, Эквадоре, куда пока вывозных рейсов не было, мы не забываем и рассчитываем в ближайшее время порадовать их позитивными новостями. Так что все находится в проработке", - сказала она.

Россия из-за пандемии с 1 февраля поэтапно ограничивала международное авиасообщение, с 27 марта были закрыты абсолютно все рейсы за рубеж, за исключением вывозных, грузовых и почтовых.