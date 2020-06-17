Рекорд тепла 128-летней давности побит в Москве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Воздух в Москве прогрелся до 31,4 градуса тепла в среду. Таким образом, температура в столице побила рекорд, зафиксированный в 1892 году, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Побит! Примерно в 15:40 температура составила на реперной станции Центрального управления Гидрометслужбы 31,4 градуса", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура на 0,6 градуса "обогнала" предыдущий рекорд, который был установлен 17 июня 1892 года. В тот день температура поднялась до 30,8 градуса.