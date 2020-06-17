Кадыров: Аббас не сможет приехать на парад в Москву из-за ситуации на Ближнем Востоке

ГРОЗНЫЙ, 17 июня. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас не сможет приехать в Москву на парад Победы 24 июня из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам телефонного разговора с главой Палестины.

"Президент Палестины отметил, что очень хотел приехать на предстоящий парад Победы в Москве, однако этому помешала сложная ситуация на Ближнем Востоке. Махмуд Аббас обещал, что при первой возможности посетит Россию и Чеченскую Республику", - написал Кадыров "ВКонтакте".

По его словам, в ходе беседы также были затронуты вопросы борьбы с пандемией коронавируса и касающиеся политической ситуации на Ближнем Востоке. "Президент Палестины подчеркнул, что в период священного месяца рамадан в рамках благотворительной акции "Разговение постящегося" более 10 тысяч семей [в Палестине] получили продовольственную помощь от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал Кадыров.

26 мая Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.