{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кадыров: Аббас не сможет приехать на парад в Москву из-за ситуации на Ближнем Востоке

При этом глава Чечни отметил, что президент Палестины обещал при первой возможности посетить Россию и республику

ГРОЗНЫЙ, 17 июня. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас не сможет приехать в Москву на парад Победы 24 июня из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам телефонного разговора с главой Палестины.

"Президент Палестины отметил, что очень хотел приехать на предстоящий парад Победы в Москве, однако этому помешала сложная ситуация на Ближнем Востоке. Махмуд Аббас обещал, что при первой возможности посетит Россию и Чеченскую Республику", - написал Кадыров "ВКонтакте".

По его словам, в ходе беседы также были затронуты вопросы борьбы с пандемией коронавируса и касающиеся политической ситуации на Ближнем Востоке. "Президент Палестины подчеркнул, что в период священного месяца рамадан в рамках благотворительной акции "Разговение постящегося" более 10 тысяч семей [в Палестине] получили продовольственную помощь от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал Кадыров.

26 мая Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичПалестинаРоссияАббас, МахмудЧечня
Липецк присоединился к числу городов, готовящих шествие Победы на 24 июня
В мэрии отметили, что шествие в условиях напряженной эпидемической обстановки не будет массовым, жителей города просят не выходить на улицу, а посмотреть его трансляцию на местном телевизионной канале
Читать полностью