Музеи, библиотеки и турмаршруты откроются в Вологодской области с 18 июня

ВОЛОГДА, 17 июня. /ТАСС/. Вологодская область с 18 июня переходит ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу: начнут работать организации по торговле непродовольственными товарами площадью до 800 кв. метров, музеи, библиотеки, архивы, туристические организации. Школы смогут перейти к очной подготовке детей к ЕГЭ, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

Со 2 июня в регионе работают небольшие организации по торговле непродовольственными товарами площадью до 400 кв. м, а также сфера услуг - парикмахерские и салоны красоты. Разрешены занятия спортом и прогулки на свежем воздухе не более чем по двое.

"Прошло больше двух недель [после первого этапа снятия ограничений], мы видим, что это не вызвало всплеска заболеваемости. Считаю, что мы готовы к переходу ко второму этапу снятия ограничений. Объемы тестирования у нас почти в три раза выше необходимого, свободный коечный фонд у нас составляет почти 140% от требуемого. <...> Коэффициент распространения инфекции благодаря оперативной отработке очагов заболевания, соблюдению масочного режима нам удалось снизить <...> до уровня второго этапа. На сегодня коэффициент составляет 0,69 при нормативе 0,8. Мы выполнили все критерии для перехода ко второму этапу", - сообщил Кувшинников на заседании регионального оперштаба.

По словам губернатора, с 18 июня в области начинают работать организации по торговле непродовольственными товарами площадью до 800 кв. м с отдельным входом с улицы, а также объекты нестационарной торговли, включая уличные форматы. В школах смогут перейти на очные консультации для подготовки детей к ЕГЭ. Музеи станут доступны для индивидуальных посетителей и групп численностью не более пяти человек. Библиотеки начнут работу как пункты приема и выдачи книг, а принятые от читателей издания будут помещать на карантин. Начинают работу туристические организации, и губернатор поручил формировать привлекательные направления, открывать новые турмаршруты для развития внутреннего туризма.

По данным оперштаба, на 17 июня в области подтверждено 1 335 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 18 случаев. Выздоровели 825 человек, умерли 14. Как отметил губернатор, восемь из десяти заболевших переносят инфекцию в легкой форме, большинство - амбулаторно. На сегодня в госпиталях 12 "тяжелых" пациентов, один из них подключен к аппарату ИВЛ.