Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму проект о мониторинге интенсивности запаха

ТАСС, 17 июня. Заксобрание Санкт-Петербурга в среду внесло в Госдуму законопроект о праве региональных властей проводить мониторинг интенсивности запаха в атмосферном воздухе в пределах региона для оценки состояния окружающей среды. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон "Об охране атмосферного воздуха". Законопроект вводит понятия "запах" и "региональный норматив запаха". Документ предусматривает право региональных органов власти устанавливать значения регионального норматива интенсивности запаха, а также осуществлять мониторинг.

Как отмечают авторы инициативы, актуальность вопроса обусловлена ситуацией, которая возникает при появлении резких, некомфортных запахов. "Жители обращаются в территориальные органы Росприроднадзора, Роспотребнадзора, органы исполнительной власти субъектов РФ, однако последние чаще всего не имеют возможности ни определить источник запаха, ни его состав, ни привлечь нарушителя к ответственности", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Сложившаяся практика свидетельствуют о том, что существующей системы гигиенического нормирования недостаточно, отмечают авторы инициативы. В частности, система уже не отвечает запросу общества, так как сегодня жителей волнует не только безопасность проживания, но и его комфортность, считают авторы.

"Учитывая новаторский характер предлагаемых решений, а также тот факт, что далеко не все субъекты Российской Федерации сталкиваются с проблемой влияния запахов на комфортность проживания граждан, исполнение вводимых норм остается правом, а не обязанностью субъекта РФ", - уточняют авторы инициативы.