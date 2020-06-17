В Карелии вдвое увеличат количество людей в экскурсионных группах на природных объектах

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 июня. /ТАСС/. Власти Карелии по просьбе предпринимателей намерены увеличить максимально разрешенную численность экскурсионных групп на природных объектах турпоказа с 10 до 20 человек. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил журналистам вице-премьер Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

"Сегодня многие объекты показа не могут обеспечить нужное количество экскурсоводов для работы таких групп, должную организацию работы, поэтому было очень много обращений, связанных с увеличением. Вчера буквально на штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции министерством экономики были высказаны предложение по увеличению этих групп до 20 [человек]. Это решение вчера было в принципе согласовано, и мы в ближайшее время ждем в новой редакции постановления увеличения таких групп", - сказал он.

Потребность в увеличении разрешенного количества туристов в одной группе появилась после очередного изменения в распоряжении главы Карелии в связи с введением на территории региона режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. С понедельника в Карелии туристам разрешено бронировать на срок менее месяца не только коттеджи или другие места размещения с индивидуальным входом, но номера в хостелах и гостиницах. Ранее на срок менее месяца гостиницы могли заселять только постояльцев с командировочным удостоверением.

Кроме того, власти рассматривают возможность разрешить в июле работу предприятиям последних шести приостановленных на время пандемии отраслей экономики. Речь идет о сфере досуга - игровых зонах, кинотеатрах, компьютерных клубах и прочем.

"Я еще раз хочу обратить внимание всех, что наряду с другими регионами РФ, даже регионами Северо-Запада, степень открытости экономики в регионе [в Карелии] намного выше, чем, например, в целом по стране. У нас остались шесть отраслей. Я думаю, что в июле месяце мы с ними предметно поработаем, но с обязательным соблюдением дополнительных мер безопасности, связанных с ношением средств индивидуальной защиты и проведением различных видов дезинфекций", - добавил Родионов.

В Карелии на сегодняшний день возобновили работу все объекты турпоказа и достопримечательности, в том числе открыты для туристов горный парк "Рускеала", островная экспозиция музея-заповедника "Кижи", а также природный парк "Валаамский архипелаг". По последним данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в регионе, с начала пандемии в Карелии выявили 912 случаев заражения, прирост за сутки составил 43 человека. Выздоровели 345 пациентов, умерли пятеро.