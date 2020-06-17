На шествии Победы в Самаре пронесут шашку героя СССР Дмитрия Голосова

САМАРА, 17 июня. /ТАСС/. Знаменная группа пронесет на шествии Победы 24 июня в Самаре шашку Героя Советского Союза Дмитрия Голосова, с которой он участвовал в параде на Красной площади в 1945 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Одной из особенностей юбилейного Парада станет вынос знаменной группой кавалерийской шашки уроженца Ставропольского района Самарской области Героя Советского Союза генерал-майора Дмитрия Николаевича Голосова, с которой он прошел в составе парадных расчетов на Параде Победы 24 июня 1945 года по Красной площади в Москве", - говорится в сообщении.

Голосов принимал участие в оборонительных боях в Молдавской и Украинской ССР, на Курской дуге, участвовал в форсировании Днепра. За проявленный героизм и боевые заслуги был представлен к званию Героя Советского Союза.

В шествии Победы в Самаре примут участие около 1 700 военнослужащих Центрального военного округа и сотрудников силовых ведомств, а также более 50 единиц военной техники, в том числе бронированные автомобили "Тигр-СпН", танки Т-72Б3, самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные комплексы С-300 и реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

Над площадью пролетят два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31 и два сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95. Также в небо поднимутся три вертолета Ми-8 и пять вертолетов Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА.

Во время подготовки и проведения парада будут соблюдены все противоэпидемические меры, чтобы исключить распространение коронавирусной инфекции. Все участники тренировок сдадут анализы на коронавирус. Личный состав обеспечат перчатками, масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут исключены.