Захарова: США должны оказать Ярошенко необходимую медицинскую помощь и освободить его

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россия призывает США проявить гуманизм и освободить из тюремного заключения российского гражданского летчика Константина Ярошенко, который нуждается в медицинской помощи и подвергнут риску заражения коронавирусом. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки в США нынешнее положение Ярошенко вызывает особую обеспокоенность, - отметила она. - Здоровье россиянина серьезно подорвано, в том числе из-за пыток: в ходе допросов в Либерии ему выбили зубы, повредили внутренние органы и так далее. Несмотря на это, администрация пенитенциарного учреждения, где он содержится, демонстрирует подчеркнуто пренебрежительное отношение к его обращениям за медицинской помощью, в частности даже не выдает обезболивающие средства, чтобы облегчить сильную зубную боль".

"Подобный подход категорически неприемлем, - подчеркнула дипломат. - Мы требуем от властей США обеспечить нашему соотечественнику необходимое лечение, тем более что в тюремных условиях для Ярошенко существует повышенный риск заразиться коронавирусом. Вашингтон должен проявить гуманизм и немедленно освободить россиянина и других несправедливо осужденных или задержанных граждан нашей страны, дав им возможность вернутся на родину".

Официальный представитель дипведомства напомнила, что Ярошенко был схвачен в мае 2010 года в Либерии сотрудниками американского Управления по борьбе с наркотиками. В ходе дознания он подвергался пыткам. После этого его незаконно перевезли на территорию США и осудили на 20 лет по обвинению, полностью построенному на показаниях подставных агентов спецслужб.