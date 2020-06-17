В Вологодской области проконтролируют строительство объектов

ВОЛОГДА, 17 июня. /ТАСС/. Инфраструктура Вологодской области получила в 2019 году рекордный объем средств на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт более 300 объектов. Они были выбраны на градостроительных советах, прошедших в муниципалитетах с участием местных жителей, сообщил депутатам областного парламента губернатор Олег Кувшинников, попросив их проконтролировать работы на объектах.

"Социальная и инфраструктурная сферы в 2019 году получили рекордный объем бюджетных средств на новое строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт более 300 объектов. Большой объем средств, выделенных в рамках градсоветов, еще продолжает осваиваться районами, строительство и ремонт многих социальных объектов пока не закончены. Очень важно, чтобы они были завершены в срок и выполнены качественно. Безусловно, нужен контроль", - обратился губернатор к депутатам Вологодского заксобрания с просьбой взять на контроль решения градостроительных советов.

По данным главы региона, проведены работы в 38 школах, 13 детских садах, двух учреждениях дополнительного образования. Возведены одна новая школа и шесть детских садов. Завершены работы на 24 спортивных сооружениях. Начались работы на объектах культуры, направлены инвестиции на обновление системы дорожного хозяйства, топливно-энергетического комплекса, создание новых объектов связи.

По мнению спикера Вологодского заксобрания, руководителя фракции "Единой России" Андрея Луценко, механизм градостроительных советов доказал эффективность. "Направлен колоссальный объем средств, и, как правильно отметил Олег Александрович [Кувшинников], важно следить за их расходованием. Я поддерживаю это предложение, и уже в ближайшее время депутаты "Единой России" организуют такую работу. Глава региона будет регулярно получать информацию от депутатского корпуса о состоянии строек", - привела слова спикера пресс-служба областного парламента.

В целом, по мнению Луценко, в 2019 году область выполнила все взятые на себя обязательства. В рейтинге российских регионов по достижению показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц Вологодская область заняла 29 место, что позволило дополнительно привлечь в регион почти 1 млрд рублей из федерального бюджета. Планы на 2020 год серьезно откорректировала пандемия коронавируса.

"К сожалению, мы видим, что падают показатели экономики, серьезно пострадали как предприятия, так и семейные бюджеты. В этих условиях наша общая задача - попытаться сохранить достигнутые результаты, восстановить утраченные позиции, обеспечить достойный заработок для наших вологжан и не допустить осложнения эпидситуации", - подвел итог Луценко.