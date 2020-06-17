Новые минимумы и научный прорыв (или нет). Главное о коронавирусе за 17 июня

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксирован 553 301 случай заражения, из них новых — 7843 (это минимум с 30 апреля). За сутки умерли 194 человека, за весь период — 7478. Коэффициент распространения коронавируса в стране снизился до минимального с 30 мая значения.
- В России начали клинические испытания двух видов вакцин от коронавируса.
- "Вектор" планирует начать испытания вакцины на добровольцах с 15 июля.
- Для отдыха в российских санаториях в этом году понадобится справка об отсутствии COVID-19 (а также направление врача и сведения о санэпидокружении).
- В Дагестане снижается заболеваемость.
- Вспышка коронавируса в Пекине не является второй волной, считает замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он также уверен, что второй волны коронавируса в России этой осенью не избежать.
Москва
- Всего зафиксировано 209 745 случаев заражения, из них новых — 1065 (самый низкий показатель с 11 апреля).
Мир
- Всего зафиксировано более 8 млн случаев заражения, умерли более 430 тыс. человек.
- ВОЗ назвала "научным прорывом" британское исследование о лечении COVID-19, согласно которому использование кортикостероида дексаметазона позволяет снизить смертность пациентов. В то же время глава РАН не считает дексаметазон панацеей. Кроме того, у препарата есть побочные эффекты.
- Всемирная организация здравоохранения приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом.