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Пандемия коронавируса нового типа
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Новые минимумы и научный прорыв (или нет). Главное о коронавирусе за 17 июня

© Елена Афонина/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 553 301 случай заражения, из них новых — 7843 (это минимум с 30 апреля). За сутки умерли 194 человека, за весь период — 7478. Коэффициент распространения коронавируса в стране снизился до минимального с 30 мая значения.
  • В России начали клинические испытания двух видов вакцин от коронавируса.
  • "Вектор" планирует начать испытания вакцины на добровольцах с 15 июля.
  • Для отдыха в российских санаториях в этом году понадобится справка об отсутствии COVID-19 (а также направление врача и сведения о санэпидокружении). 
  • В Дагестане снижается заболеваемость.
  • Вспышка коронавируса в Пекине не является второй волной, считает замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он также уверен, что второй волны коронавируса в России этой осенью не избежать.

Москва

  • Всего зафиксировано 209 745 случаев заражения, из них новых — 1065 (самый низкий показатель с 11 апреля).  

Мир

  • Всего зафиксировано более 8 млн случаев заражения, умерли более 430 тыс. человек.
  • ВОЗ назвала "научным прорывом" британское исследование о лечении COVID-19, согласно которому использование кортикостероида дексаметазона позволяет снизить смертность пациентов. В то же время глава РАН не считает дексаметазон панацеей. Кроме того, у препарата есть побочные эффекты.
  • Всемирная организация здравоохранения приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом. 
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Пандемия коронавируса нового типа
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