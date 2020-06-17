{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Ирак запросил у России исследования по препаратам для лечения COVID-19

Министр здравоохранения арабской республики Хасан Мухаммед ат-Тамими обсудил с представителями Минздрава России "протоколы лечения больных, заразившихся коронавирусом", а также методы борьбы с эпидемией

КАИР, 17 июня. /ТАСС/. Ирак запросил у России результаты тестирования препаратов для лечения вызываемого новым коронавирусом заболевания, которые могут быть поставлены в страну. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения арабской республики, передает портал Mawazine news.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Минздрав обнародовал подробности переговоров с российской стороной по поводу возможных поставок препарата для лечения COVID-19. Во вторник советник иракского премьера Хишам Дауд информировал, что Мустафа аль-Казыми обратился к Москве по поводу возможных закупок лекарств.

"Обсуждения между Ираком и РФ сводятся к получению запросов от российской стороны и передаче их в консультативный комитет, - говорится в заявлении ведомства. - Мы запросили результаты исследований и апробирования лекарств". "Пока нет никакого решения относительно применения этого лечения, все будет зависеть от консультативного комитета", - отмечается в сообщении для прессы.

Между тем на странице иракского Минздрава в Facebook указывается, что министр здравоохранения арабской республики Хасан Мухаммед ат-Тамими обсудил в формате видеоконференции с представителями Министерства здравоохранения РФ "протоколы лечения больных, заразившихся коронавирусом", а также методы борьбы с эпидемией.

По последним данным властей республики, общее число заразившихся новым коронавирусом в Ираке достигло 24 254, от осложнений умерли 773 заболевших, 10 770 пациентов выздоровели.

Теги
ИракРоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн
Читать полностью