Вернувшиеся с Чаяндинского месторождения кировские вахтовики покинули обсерватор

КИРОВ, 17 июня. /ТАСС/. Все вахтовики, вернувшиеся в Киров с Чаяндинского месторождения в Якутии, где был выявлен очаг коронавируса, покинули обсерватор, также карантинные мероприятия завершены для прибывших в мае из Сызрани сотрудников "Мостоотряда-46". Об этом сообщила ТАСС заместитель главного государственного санитарного врача по Кировской области Лидия Князева.

В мае в Киров прибыла группа вахтовиков из Сызрани - 140 сотрудников "Мостоотряда-46" были отправлены соблюдать карантин на дому. Также в конце мая самолет доставил в Киров группу из 60 вахтовиков с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождении в Якутии, где был выявлен очаг коронавируса. Вернувшиеся в регион рабочие были направлены в обсерватор.

"Все отбыли [карантинные мероприятия], все отпущены", - сказала ТАСС Князева.

17 апреля на территории Чаяндинского месторождения в Ленском районе Якутии, где добывают нефть и газ, объявили карантин из-за того, что у части работников выявили коронавирус. На территории месторождения расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работают более 10 тыс. человек. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции.