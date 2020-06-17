Лавров обсудил с кипрским коллегой снятие ограничений, введенных из-за коронавируса

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис обсудили в среду по телефону постепенное снятие ограничительных мер, введенных странами из-за распространения коронавируса.

"Главы внешнеполитических ведомств информировали друг друга о шагах, предпринимаемых правительствами двух стран по выходу из режима ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам разговора.

Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки. "Намечены совместные мероприятия в контексте отмечаемого в текущем году 60-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Кипр. Согласованы шаги по ускорению подготовки ряда двусторонних документов", - указали на Смоленской площади.

"Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации в Восточном Средиземноморье. Особое внимание уделено задачам продвижения кипрского урегулирования, включая роль ООН в этом процессе", - добавили в министерстве.