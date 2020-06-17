Действие зимних ски-пассов продлили до августа на курорте Красной Поляны в Сочи

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Курорт Красная Поляна продлил действие зимних сезонных ски-пассов до начала августа в связи с приостановкой работы курорта из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы курорта.

"Владельцы сезонных ски-пассов курорта Красная Поляна горнолыжного сезона 2019/2020 получили право продления их действия до 2 августа 2020 года. Руководство курорта приняло такое решение в связи с приостановлением работы всех сервисов с 28 марта до 12 июня. <...> Продление действия ски-пассов на летний период включает неограниченное количество подъемов по всем открытым на день посещения канатным дорогам курорта Красная Поляна в период до 2 августа включительно", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, владельцы сезонных билетов получают десять дней катания в байк-парке и возможность посещения бэккантри фристайл сноупарка. Старт обмена зимних ски-пассов на летние запланирован на 19 июня.

В настоящее время на курорте открыты канатные дороги, доступ к скейтпарку, работают пункты проката городских и электровелосипедов, роликов и скейтбордов, а также бюро приключений - новый информационный сервис, где можно узнать все о пеших прогулках по живописным маршрутам в горах. Уже сейчас гости могут прогуляться по экотропам на разных высотах. Кроме того, работают несколько летних террас в ресторанах и кафе.

НАО "Красная поляна" - горный курорт развлечений, расположенный на отрогах Кавказских гор в 30 минутах от международного аэропорта Сочи, Олимпийского парка и побережья Черного моря. Инфраструктура курорта включает отели мировых брендов, канатные дороги, кафе, рестораны, бары, на территории расположены спа-комплексы с открытыми и закрытыми бассейнами, а также крытый аквапарк. Для любителей горных лыж и сноуборда работают 30 км трасс, 6 зон для фрирайда, 13 современных подъемников, 2 сноупарка с различными фигурами. Летом доступны более 30 км экотроп для трекинга в горах, веревочный парк, самый длинный в России зиплайн, байк-парк, скейт-парк, виа-феррата и скалодром, высокогорный палаточный лагерь и собственный пляж на побережье Черного моря.