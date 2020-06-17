Министр образования Италии заявила об открытии школ 14 сентября

РИМ, 17 июня. /ТАСС/. Школы в Италии могут открыться 14 сентября для очного обучения. Об этом сообщила в среду министр образования Лучия Адзолина, указав, что эту дату правительство предложило главам областей.

"Мы предложили регионам дату 14 сентября, чтобы школьники могли вернуться за парты. Но уже с 1 сентября школы будут открыты для подготовки нового учебного года", - приводит ее слова агентство.

Министр приехала в среду в школу в городе Бергамо на севере Италии, который является одним из наиболее пострадавших из-за коронавирусной инфекции. По всей Италии в среду начались выпускные экзамены, проходящие по новым правилам, продиктованным условиями пандемии. В частности, было принято решение проводить часовые устные опросы, в рамках которых школьники по одному предстают перед комиссией из максимум шести преподавателей. Всего сформировано 13 тыс. экзаменационных комиссий в более чем 3 тыс. школ.

От письменных экзаменов в этом году решено отказаться, и за час экзаменуемый должен продемонстрировать достойную подготовку по целому набору предметов. Экзаменационная сессия продлится несколько дней. В образовательных учреждениях предприняты все меры предосторожности.

Все учебные заведения, включая университеты и детские сады, на Апеннинах были закрыты из-за распространения коронавируса с 5 марта. В северных областях, где были зарегистрированы первые случаи заражения в конце февраля, прибегли к этой мере раньше. Хотя начиная с 18 мая в Италии постепенно начали отменять ограничительные меры, школы было решено не открывать. На протяжении трех месяцев школам было предписано вести дистанционное обучение. С 15 июня власти разрешили прием детей в летние лагеря в городах, которые обычно открываются после завершения учебного года.

Экзамены на аттестат зрелости предстоит сдать почти 500 тыс. ученикам старших классов и лицеев.