В РФ призвали правозащитников отреагировать на поправки в закон о СМИ в Латвии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россия призывает международные правозащитные организации рассмотреть внесенные латвийским Сеймом поправки в закон об электронных СМИ, которые ограничивают доступ к русскоязычным телеканалам. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Формально [согласно поправкам] техническая возможность к российским каналам сохраняется, но при условии, что они будут доступны лишь в составе дополнительных более дорогих пакетов телевещания. Снова обращаем внимание на несоответствие такой практики демократическим стандартам и международным обязательствам Риги в области обеспечения свободного доступа к информации и свободы ее распространения, - сказала Захарова. - Мы призываем отреагировать профильные международные организации и правозащитные структуры и со своей стороны все материалы им безусловно передадим".

Дипломат подчеркнула, что авторы закона - латвийские консерваторы - не скрывают, то его целью было снижение доли русскоязычного вещания в латвийском телеэфире.

"Реформаторы называют свою кампанию против русского языка борьбой с российской пропагандой. Их абсолютно не смутил широкий негативный резонанс этой инициативы в латвийском обществе, - добавил она. - Русскоязычная община, профессиональное сообщество телевизионщиков резко осудили, выступили против изменений, существенно ограничивающих законный доступ граждан страны к источникам информации на понятном им языке".

История вопроса

11 июня Сейм (парламент) Латвии в четверг в третьем и окончательном чтении утвердил законодательные поправки, согласно которым количество телепрограмм на официальных языках ЕС и Европейской экономической зоны в республике будет увеличено, тем самым доля вещания на русском сокращена.

Президент Латвии Эгилс Левитс 11 февраля этого года направил комиссии Сейма по правам человека и общественным делам предложение внести изменения в закон об электронных СМИ. В частности, он предложил расширить требования к ретрансляторам зарубежных телеканалов таким образом, чтобы доля русскоязычного вещания составляла не более 20%, мотивировав это необходимостью "укрепить информационное пространство Латвии".

Категорически против такого предложения выступило объединяющее крупнейших поставщиков телекоммуникационных услуг общество "За легальное содержание!", выразив опасение, что поправки приведут к пиратству. Критике эту инициативу также подвергло посольство России в Латвии, заявив, что "в век высоких технологий все попытки цензурировать и ограничивать информпространство бесполезны".