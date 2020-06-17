Ростуризм готовит программу субсидирования детских туристических поездок

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Ростуризм намерен запустить программу поддержки детских туристических поездок. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в рамках онлайн-совещания на площадке "Единой России", посвященного поддержке туристической отрасли и развитию внутреннего туризма.

"Еще скажу отдельно по детскому туризму. Мы впервые в этом году вместе с Русским географическим обществом рассчитываем запустить отдельную программу поддержки детского туризма, и готовы будем просубсидировать часть стоимости этих поездок", - сказала Догузова.