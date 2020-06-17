Загранучреждения России проведут онлайн-акции в День памяти и скорби

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российские загранучреждения проведут в режиме онлайн ряд мероприятий в День памяти и скорби 22 июня. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В День памяти и скорби совместно с нашими загранучреждениями проводится серия онлайн-акций, запланированы публикации статей, исторических заметок на иностранных языках, - сказала дипломат. - Также планируются и будут проведены разнообразные виртуальные фотовыставки".

По ее словам, российские дипломаты продолжат проводить популярные у зарубежной аудитории и соотечественников мемориальные акции "Лица Победы", "Свеча Памяти", "Письма Победы". "Не может не радовать, что, несмотря на годами продолжающийся поток дезинформации о Второй мировой войне в западных СМИ, наши материалы вызывают неподдельный интерес у широкой аудитории, особенно среди молодежи других стран", - отметила Захарова.

На фоне пандемии МИД России сейчас уделяет особое внимание ветеранам, проживающим за рубежом, подчеркнула официальный представитель ведомства, добавив, что вопросы их благополучия являются одним из главных приоритетов в работе российских дипломатов. "Послы, генеральные консулы, руководители загранучреждений берут этот вопрос под личный контроль. С учетом сложной обстановки во всем мире из-за пандемии сегодня особенно важно беречь наших героев", - добавила она.

Кроме того, 22 июня в большинстве стран при участии российских дипломатов и проживающих за рубежом соотечественников состоится традиционное возложение цветов к мемориалам павших советских воинов . "При соблюдении необходимых карантинных мер будут проведены и траурные мероприятия", - отметила Захарова.