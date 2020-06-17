Комитет Госдумы не поддержал законопроект о смягчении наказания за нарушения на митингах

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате отклонить внесенный депутатом от КПРФ Сергеем Шаргуновым законопроект о смягчении наказания за нарушения общественного порядка на митингах. Текст заключения есть в распоряжении ТАСС.

В статье Уголовного кодекса о неоднократных нарушениях на митингах Шаргунов предлагает снизить размеры штрафов, установив их на уровне от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас - от 600 тыс. до 1 млн рублей). Инициатива предусматривает и сокращение максимального срока лишения свободы - с пяти лет до трех лет. Автор предлагает считать уголовно наказуемым неоднократное нарушение порядка проведения митинга, шествия или пикетирования, если это повлекло "за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям".

"Следует отметить, что смягчение наказания и изменение условий привлечения к уголовной ответственности за те или иные деяния требует комплексного обоснования, основывающегося на анализе правоприменительной статистики или судебной практики, прямо свидетельствующем о необходимости изменения действующего правового регулирования. Вместе с тем такие сведения в пояснительной записке к законопроекту не представлены", - говорится в заключении комитета. Кроме того, полагают в комитете, закрепление специальных условий назначения наказания в виде лишения свободы по отдельному составу преступления "не будет соответствовать единому подходу назначения такого наказания".

На основании этих и ряда других замечаний комитет рекомендовал Госдуме отклонить данный законопроект в первом чтении. Правительством и Верховным судом ранее также были даны отрицательные отзывы.