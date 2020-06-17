Заявление властей Кубани о смягчении карантина привело к всплеску бронирования отелей

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Заявление властей Краснодарского края об открытии туристического сезона с 21 июня и отмене обязательной обсервации для въезжающих в регион вызвало резкий рост бронирования отелей и гостиниц на территории региона. Об этом сообщили ТАСС представители туристической отрасли Кубани - одного из основных курортных регионов страны.

С 28 марта в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса была приостановлена работа всех курортов, карантин был продлен до 21 июня. Отдыхающих, прибывающих в регион не по санаторной путевке, помещают в обсерваторы на 14-дневную изоляцию. С 1 июня возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию, с 12 июня - отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров. Во вторник глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что с 21 июня будет ослаблен контроль за въезжающими на территорию региона туристами. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева уточнила ТАСС, что в регионе рассчитывают полностью возобновить работу всех туристических объектов через четыре дня.

"По сравнению со вчерашним днем число бронирований возросло в два раза. Основная масса [бронирований] приходится на конец июня и начало июля. Тут много факторов: и послабления режима карантина и общий настрой", - рассказала ТАСС генеральный директор туроператора "Ривьера Сочи" Бэлла Тарасова, добавив, что во многом на решения туристов по планированию своего отдыха влияют положительные отзывы тех, кто уже приехал на курорты Черного моря по санаторной путевке.

Рост числа бронирований подтвердила и директор туроператорской компании "ТО "Планета Сочи", работающая на Черноморском побережье, Эллина Акиншина. Она рассказала ТАСС, что за последние сутки произошел резкий скачок заявок. По ее словам, любое заявление властей о послаблении режима и открытии курортного сезона воспринимается как "некий призыв к действию - активно бронировать и планировать отдых в Сочи и на курортах Черного моря". Директор крупнейшей на Юге России сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян также отметил возросший интерес к российским курортам.

"Интерес есть, огромный спрос идет на поездки не только в Краснодарский край. Спрос увеличился более чем на 100 % по сравнению с прошлой неделей" - сказал он, заметив при этом, что, несмотря на большой интерес, продажи приходится намеренно сдерживать, чтобы избежать массового наплыва отдыхающих, при котором сложно будет обеспечить необходимые меры безопасности. Мкртчян объяснил, что официального постановления об открытии курортов для жителей других регионов РФ пока нет, что говорит о рисках для туристов.

Риски курортного сезона

Гендиректор Туристической ассоциации регионов РФ Светлана Ануфриенко отметила, что, несмотря на статистические данные, указывающие на то, что во многих регионах налаживается эпидемиологическая ситуация, говорить о полной безопасности для туристов еще рано. "Те койки, которые были созданы специально под заболевших коронавирусом, их никуда не убрали, их держат в резерве", - сказала она.

Ануфриенко отметила, что большая часть туристов при появившейся возможности поедут на курорты. Но осознанные и осторожные граждане предпочтут отдых в уединении на природе и откажутся от лишних рисков.

Генеральный директор санатория "Знание" в Сочи Дмитрий Богданов, напротив, считает, что риски приема гостей на курортах минимальны. "Ничего страшного нет в том, что выявляются люди с инфекцией. Таких людей с легкой формой [заболевания] нужно помещать на самоизоляцию, в сложной форме - в больницу. Экономику нужно открывать и запускать потоки, в том числе и туристические, потому что лишать десятки миллионов людей возможности поправить здоровье на курортах Краснодарского края из-за опасения "а вдруг у нас 50 человек заболеет", это неправильно", - сказал он.

Богданов пояснил, что за две недели работы санаториев с медицинской лицензией никаких проблем не возникло. Кроме того, за три месяца карантина в регионе в обсерваторах было размещено около 10 тыс. человек, а заболели из них, по его словам, всего 0,6%.

Нужен запас времени

Средства размещения туристов рассчитывают в ближайшее время начать принимать туристов и ждут официального решения краевых властей. При этом отельеры отмечают, что возобновление работы требует определенного времени, а соблюдение дополнительных мер безопасности - это существенные затраты. Алексан Мкртчян пояснил, что для открытия отеля после большого перерыва требуется не менее пяти дней. Кроме того, авиаперевозчикам необходимо запустить рейсы, что тоже требует определенного времени. Поэтому отельерам важно как можно раньше начать готовиться к приему туристов.

Как рассказал владелец небольшого отеля "Южная Дача" в Геленджике Олег Козыров, для открытия необходимо подать уведомление в Роспотребнадзор и администрацию о том, что выполнены все требования. "Это тест на COVID-19 для всех сотрудников, а его даже не во всех городах края делают, цена 1,5-3 тыс. рублей, и три дня ждать. Бактерицидные лампы на каждое помещение общественного пользования, термометры для бесконтактной ежедневной термометрии сотрудников и гостей и дезинфицирующие средства с пятидневным запасом", - сказал он.

Все дополнительные требования в разы увеличивают стоимость запуска работы средств размещения, а также себестоимость отдыха. Но отельеры все равно рассчитывают на скорейшее открытие. Генеральный менеджер "Свиссотель Резорт Сочи Камелия" Георгий Георгиев сказал ТАСС, что руководство отеля готово обеспечить максимальный комфорт, безопасность и заботу о здоровье гостей. Генеральный менеджер "Кемпински Гранд Отель Геленджик" Андраш Биро также отметил, что безопасность постояльцев станет главным приоритетом этого курортного сезона.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края ТАСС в настоящее время 86 санаторно-курортных организаций в регионе принимают туристов, сейчас в крае отдыхают более 10 тыс. человек.

Краснодарский край - основной курортный регион России, в 2019 году турпоток на Кубань составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Из-за пандемии коронавируса в регионе ввели мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.