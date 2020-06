Захарова призвала Twitter к пересмотру подхода в свете блокировки российских аккаунтов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. МИД РФ призывает американские интернет-платформы, в частности Twitter, пересмотреть свои подходы в свете блокировки аккаунта проекта "Лидеры России" и других аккаунтов из России. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы все-таки призываем американские интернет-платформы пересмотреть свои подходы, перестать выступать в роли цензора. Причем как своей внутренней аудитории, так и зарубежной", - сказала она.

Захарова напомнила, что на прошлой неделе руководство Twitter сообщило о блокировке более тысячи аккаунтов из России. В число заблокированных аккаунтов входит российских проект "Актуальная политика" из-за якобы имевшего место "ведения политической пропаганды". "Видимо, руководство социальной сети полагает, что любые СМИ и блоги, в том числе специализирующиеся на политике, не имеют права высказываться на политические темы? Или просто у данного ресурса мнение оказалось не соответствующим генеральной линии Twitter?" - указала она.

Аналогичные меры блокировки без объяснения причины предприняты также в отношении официального аккаунта конкурса "Лидеры России", добавила дипломат. Она напомнила, что проект направлен на поддержку и продвижение перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских и управленческих качеств. "Получается, что Twitter появление в России молодых и перспективных лидеров не по душе что ли?" - заметила Захарова.

"В целом подобные действия, сочетающие громкие заявления, отсутствие доказательной базы нас не удивляют уже давно. Руководство Twitter в очередной раз демонстрирует непрозрачность критериев оценок, крайне избирательный подход в определении так называемых нарушителей", - подчеркнула Захарова.

Цензура без объяснения причин

"По сути, мы имеем дело с политически окрашенной цензурой, причем сам процесс вынесения виртуального приговора не предполагает ни разбирательств, ни вообще возможности для пользователей интернет-ресурсов отстаивать свои права. Не приводится даже банального объяснения причины блокировки по каждому конкретному случаю. Вместо этого звучат вообще в принципе ничем не подтвержденные формулировки, фразы и так далее", - добавила она.

По словам Захаровой, весьма показательно и симптоматично то, что, "как бы защищая демократию, зарегистрированные в США площадки используют недемократические, тоталитарные методы". При этом игнорируются любые нарушения правил со стороны активно продвигающих антироссийскую повестку и распространяющих дезинформацию, отметила она, напомнив о публикации в The New York Times и Financial Times фейков о занижении российским правительством данных о смертности от коронавирусной инфекции.