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В Тульской области подготовили 25 площадок для экзаменов по стандартам WorldSkills

Площадки созданы на базе техникумов

ТАСС, 17 июня. Демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills по итогам текущего года сдадут более 300 студентов в Тульской области. Для этого на базе техникумов и колледжей подготовлены 25 площадок, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В рамках регионального проекта "Молодые профессионалы нацпроекта "Образование" в Тульской области стартовала государственная итоговая аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Для этого на базе учреждений среднего профессионального образования подготовлены 25 площадок", - говорится в сообщении.

Так, сегодня подобный экзамен сдали студенты Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий в компетенции "Сварочные технологии". Выпускники в присутствии экспертов выполнили работу по дуговой и полуавтоматической сварке. Следующим испытанием станет экзамен, где ребятам придется продемонстрировать свои навыки по облицовке плитки и штукатурным работам. "Экзамены продлятся до конца следующей недели по 11 различным компетенциям, подобную форму аттестации пройдет более 300 студентов. После успешной сдачи экзаменов все они получат не только дипломы, но и Skills Passport, отражающий уровень компетенции выпускника в соответствии со стандартами WorldSkills Russia", - уточнили ТАСС в правительстве региона.

Worldskills International - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки по всему миру. Ассоциация существует с 1946 года, ее задача - пробудить энтузиазм молодежи в освоении рабочих профессий, мотивировать к конкуренции для повышения навыков и способностей.

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