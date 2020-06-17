В Тульской области подготовили 25 площадок для экзаменов по стандартам WorldSkills

ТАСС, 17 июня. Демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills по итогам текущего года сдадут более 300 студентов в Тульской области. Для этого на базе техникумов и колледжей подготовлены 25 площадок, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В рамках регионального проекта "Молодые профессионалы нацпроекта "Образование" в Тульской области стартовала государственная итоговая аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Для этого на базе учреждений среднего профессионального образования подготовлены 25 площадок", - говорится в сообщении.

Так, сегодня подобный экзамен сдали студенты Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий в компетенции "Сварочные технологии". Выпускники в присутствии экспертов выполнили работу по дуговой и полуавтоматической сварке. Следующим испытанием станет экзамен, где ребятам придется продемонстрировать свои навыки по облицовке плитки и штукатурным работам. "Экзамены продлятся до конца следующей недели по 11 различным компетенциям, подобную форму аттестации пройдет более 300 студентов. После успешной сдачи экзаменов все они получат не только дипломы, но и Skills Passport, отражающий уровень компетенции выпускника в соответствии со стандартами WorldSkills Russia", - уточнили ТАСС в правительстве региона.

Worldskills International - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки по всему миру. Ассоциация существует с 1946 года, ее задача - пробудить энтузиазм молодежи в освоении рабочих профессий, мотивировать к конкуренции для повышения навыков и способностей.