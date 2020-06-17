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Пандемия коронавируса нового типа
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ВОЗ приняла решение прекратить испытания гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом

В организации отметили, что, согласно ряду исследований, лекарство не имеет положительного эффекта для лечения зараженных

ЖЕНЕВА, 17 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила в среду эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо.

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"Мы решили прекратить использование гидроксихлорохина в рамках испытания солидарности", - сказала она.

Согласно ряду исследований, сказала эксперт, лекарство не имеет положительного эффекта для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Данные, добавила она, будут опубликованы на сайте ВОЗ в ближайшее время.

Гидроксихлорохин - лекарство против малярии, которое в последнее время использовалось в некоторых странах для лечения пациентов с коронавирусом. В конце марта президент США Дональд Трамп выступил за широкое использование этого средства для лечения коронавируса. Позже он заявил, что сам регулярно принимает гидроксихлорохин для профилактики.

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