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Голосование по поправкам в конституцию
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Полиция Москвы проверяет данные о поддельных аккаунтах для дистанционного голосования

Ранее в среду МГИК обратилась к полиции с просьбой проверить информацию СМИ о создании ложных аккаунтов для дистанционного электронного голосования
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Московская полиция проверяет информацию о попытках фальсификации аккаунтов для дистанционного голосования по поправке к Конституции РФ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка полиции.

"Московская полиция проводит проверку информации, опубликованной в интернете, о возможных попытках фальсификаций в рамках проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Будет проверена информация о возможных попытках создания поддельных аккаунтов граждан для использования в дистанционном голосовании", - сообщили в ГУ МВД.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, о котором в установленные сроки будет проинформирована Московская городская избирательная комиссия (МГИК).

Ранее в среду МГИК обратилась к столичной полиции с просьбой проверить информацию СМИ о создании ложных аккаунтов для дистанционного электронного голосования по поправкам в основой закон.

В новость были внесены изменения (19:27 мск) — добавлены подробности по тексту.

 

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РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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