Минсельхоз выступает против запрета на вылов китообразных для океанариумов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Полный запрет вылова косаток и белух для содержания в океанариумах и дельфинариях нецелесообразен, считают представители Минсельхоза России. По их мнению, это противоречит мировым тенденциям и создает проблемы в изучении таких млекопитающих.

"Что касается отлова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях, то его основная задача - это содействие информированию широких слоев общества о многообразии животного мира, изучение и призыв к бережному отношению к нему. <...> Учитывая изложенное, полный запрет на вылов косаток и белух в России с учетом современных оценок их численности и роли в морских экосистемах представляется нецелесообразным", - говорится в материалах министерства, направленных членам Комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, имеющихся в распоряжении ТАСС.

По мнению представителей Минсельхоза, также нецелесообразно внесение изменений в федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", исключающих китообразных из видов, в отношении которых осуществляется рыболовство в учебных и культурно- просветительских целях.

"В настоящее время нет свидетельств отказа большинства стран мира от строительства океанариумов и содержания в них морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. <...> В случае отказа России от отлова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях существующий мировой рынок будет заполнен другими игроками, и вернуться на него в будущем России уже вряд ли удастся", - отмечается в материалах.

С мнением Минсельхоза солидарны представители Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. "Мы согласны с этой позицией. Содержание белух и дельфинов в океанариумах и дельфинариях играет важную роль в научно-просветительской работе и распространении знаний о морских млекопитающих среди людей разных возрастов. Только в нашей стране ежегодно эти учреждения посещают миллионы россиян и туристов", - сообщил ТАСС президент ассоциации Герман Зверев.

Однако, по мнению Зверева, в этом случае необходимо усилить контроль использования морских млекопитающих и обеспечения благоприятных условий содержания животных в неволе.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко внесла изменения в план комиссии по вылову и использованию белух и косаток. Разрешить разногласия между законодательством в сфере рыболовства и защиты животных планируется в июне, а не в октябре, как это планировалось ранее.