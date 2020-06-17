Ветеран войны признан потерпевшим по делу в отношении Навального о клевете

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Следствие признало 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны потерпевшим по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального, подозреваемого в клевете. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

"Сегодня в рамках расследования уголовного дела 94-летний ветеран Великой Отечественной войны И. С. Артеменко признан потерпевшим", - сообщили в ГСУ.

Уголовное дело возбуждено ГСУ в отношении Алексея Навального, подозреваемого по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении"). По данным следствия, он разместил видео в соцсетях с ложными и порочащими ветерана сведениями.

"В ходе процессуальных действий ветеран пояснил следствию, что опубликованные в комментариях Навального сведения не соответствуют действительности, опорочили его честь и достоинство, повлекли ухудшение состояния здоровья", - добавили в ГСУ.

Прокуратура признала законным возбуждение дела. Санкция статьи о клевете не предусматривает лишения свободы - она грозит штрафом в размере до 1 млн рублей либо обязательными работами на срок до 240 часов (это может быть подметание улиц, наведение порядка на кладбищах и т. д. - прим. ТАСС).

Навальный 2 июня, скопировав на одном из федеральных ресурсов видеоролик с высказыванием 94-летнего фронтовика Игната Артеменко в поддержку поправки в Конституцию РФ, снабдил его оскорбительными комментариями. По словам родственников полковника Артеменко, у ветерана, который случайно прочитал комментарий, резко ухудшилось здоровье, начались проблемы с сердцем на нервной почве, ему несколько раз вызывали скорую.