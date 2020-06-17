Парфюмеры воспроизвели ароматы книг "Преступление и наказание", "Гроза" и "Анна Каренина"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Линейка "книжных ароматов", среди которых композиции "Анна Каренина", "Мертвые души" и "Алиса в стране чудес" запущена в России. Коллекция называется MyBook Perfumes, она создана сервисом MyBook и "Библиотекой ароматов".

Всего в коллекцию вошли 14 парфюмерных композиций. Семь из них посвящены книгам русских классиков и столько же - зарубежным.

"Мы решили сосредоточиться на классической литературе и за основу взяли те книги, которые пользовались наибольшей популярностью у пользователей MyBook за все время существования сервиса", - рассказала ТАСС Лилия Гараева, директор по развитию "Библиотеки ароматов".

Собеседница агентства отметила, что идея состояла в том, чтобы попробовать оживить любимые с детства книги в виде аромата. "Для того чтобы найти те самые ноты для каждой из "литературных" композиций мы не только обратились к сюжету произведений, ключевым событиям и персонажам, но и подумали, какие мысли и чувства вызывает тот или иной бестселлер, с каким явлением природы или знакомым и родным запахом ассоциируется", - поделилась она.

Например, действие знаменитого романа Льва Толстого "Анна Каренина" начинается морозной зимой, на улицах лежат сугробы, а за окном поезда, в котором Анна едет в Москву к своему брату, не прекращается метель. Именно поэтому вдохновением для одноименного аромата стал свежий, легкий и практически неуловимый запах снега. "Когда мы думали о знаменитой сказке "Алиса в Стране чудес", то первым делом вспомнили сцену безумного чаепития, запах чая "Эрл Грей" показался в этом случае идеальной находкой", - добавила она.

Проще всего было подбирать ароматы для "говорящих" названий, к примеру аромат "Вишневого сада" был предопределен. Так же случилось и с "Грозой" Островского: в основе легкий запах озона и пропитавшейся влагой земли, который многим нравится. Гараева отмечает, что самым сложным оказался выбор аромата для "Героя нашего времени" Михаила Лермонтова. "Нам требовался, с одной стороны, очень узнаваемый аромат, а с другой - сложный и переменчивый, как характер Печорина. В итоге у нас получилась терпкая, насыщенная композиция с нотами мускуса, ванили и дегтя, которая отсылает к образам офицеров царской армии, к красоте и опасностям, которые таит в себе Кавказ, к ярким переживаниям и драматическим событиям", - рассказала собеседница ТАСС.

Еще один аромат коллекции - композиция "Мертвые души" по мотивам легендарной поэмы Николая Гоголя. Парфюмеры обыграли главную идею произведения о мертвых душах живых людей и построили его вокруг нот, которые можно "услышать" в похоронном бюро. "Но как бы пугающе не звучало описание, в основе аромата очень приятные мотивы - смесь классических белых цветов: лилий, гвоздик, гладиолусов, хризантем, с нюансом красного дерева и восточного ковра", - добавила она.

Гараева выразила надежду, что новые ароматы вдохновят читателей перечитать культовые книги отечественных и иностранных авторов".

Парфюмеры также подобрали ароматы к книгам "Гордость и предубеждение", "Собор Парижской Богоматери", "Ярмарка тщеславия", "Таинственный остров", "Алые паруса", "Ромео и Джульетта", "Милый друг".