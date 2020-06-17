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Пандемия коронавируса нового типа

В ВОЗ дали рекомендации по приему дексаметазона

В организации сообщили, что препарат можно применять только под контролем врачей и только для тяжелобольных

ЖЕНЕВА, 17 июня. /ТАСС/. Кортикостероид дексаметазон, который может использоваться для лечения коронавируса, должен применяться только под контролем врачей и только для пациентов с тяжелой формой заболевания. Об этом заявил в среду на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Очень важно, чтобы этот препарат использовался только под контролем врачей и только для пациентов, которые в тяжелой форме переносят инфекцию, - отметил он. - Это очень мощное противовоспалительное средство. Это не профилактическое средство".

При этом Райан добавил, что на данном этапе ВОЗ не намерена вносить изменения в клиническое руководство по борьбе с коронавирусом. "Сейчас не время торопиться и слишком быстро менять клиническую практику, - сказал эксперт. - Мы все еще ожидаем конечные данные и должны посмотреть на результаты других исследований".

Ранее ВОЗ назвала "научным прорывом" результаты британского клинического исследования Recovery, согласно которым использование кортикостероида дексаметазона позволяет снизить смертность среди пациентов с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.

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