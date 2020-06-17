РАН готова сотрудничать с Минобрнауки по повышению конкурентоспособности вузов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российская академия наук готова развивать сотрудничество с Министерством науки и высшего образования России в рамках новой программы повышения конкурентоспособности вузов - программы стратегического академического лидерства, сообщил ТАСС президент академии наук Александр Сергеев.

"Минобрнауки предложило РАН сотрудничество по трем направлениям в рамках развития системы высшего образования в России - новой программы повышения конкурентоспособности вузов. Во-первых, по отбору критериев в программе, во-вторых, по организации партнерства в рамках программы, и в-третьих, непосредственно по реализации программы. Академия наук в силу своих полномочий может вести экспертизу заявок и результатов выполнения задач программы. Поэтому я абсолютно поддерживаю эти предложения, как и большинство членов академии наук", - сказал Сергеев.

Новую программу повышения конкурентоспособности вузов - программу стратегического академического лидерства - презентовал в ходе президиума во вторник заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

Предполагаемый срок реализации программы академического лидерства - 10 лет, в два этапа: 2020-2025 годы и 2025-2030 годы. Ожидается, что на первом этапе в нее будет отобрано до 120 вузов. С 2021 года по 2024 год по новой программе на развитие вузов будет направлено около 52 млрд рублей. Новая программа пришла на смену в том числе проекту по повышению глобальной конкурентоспособности вузов "5-100", срок действия которой завершается в 2020 году.

"После обсуждения на президиуме РАН данной программы мы с Минобрнауки почувствовали, что не только по чисто научным направлениям и фундаментальным исследованиям, но и в образовательных вопросах у нас с профильным министерством есть поле для совместной деятельности", - добавил Сергеев.