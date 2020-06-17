Пассажиры поездов в Крым смогут заказать проезд на автобусе в курортные города

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Пассажирам поездов, которые следуют в Крым, смогут по интернету заказать проезд в автобусах к курортным городам от железнодорожных станций, сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

"С 1 июля пассажирам поездов "Таврия" предлагается перевозка заказными автобусами от станций Владиславовка и Симферополь до крымского побережья, также автобусы начнут курсировать между Севастополем и Симферополем. При этом пассажирам необходимо соблюдать все необходимые требования местных властей в целях предотвращения распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сайте компании реализованы новые возможности, что позволит комфортно планировать и организовывать свои путешествия после снятия ограничений, введенных из-за пандемии, и запуска курортной отрасли Крыма.

Пересадка в брендированные заказные автобусы после прибытия поезда осуществляется в срок от 15 минут и не менее 40 минут до отправления поезда. Для удобства пассажиров на железнодорожных станциях размещена навигация.

Автобусные перевозки будут осуществляться преимущественно на южном и восточном побережье Крыма. От станции Владиславовка можно добраться до Судака с остановками в Феодосии и Коктебеле. Из Симферополя автобусы курсируют до Ялты с остановками в Алуште и Гурзуфе. Также из Симферополя можно добраться до Севастополя и до Евпатории с остановкой в Саках.

Из Севастополя автобусы курсируют до Алупки с остановкой в Форосе. График движения автобусов опубликован на сайте grandtrain.ru. Стоимость проезда - от 124 рублей.