Во Франции жандармы разогнали очередь из 500 человек на распродаже игровой консоли

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Французские жандармы применили слезоточивый газ для разгона толпы перед магазином, куда сотни человек пришли в среду утром в ожидании распродажи приставки PlayStation 4, объявленной администрацией супермаркета в честь открытия. Об этом сообщает газета Le Parisien.

По ее информации, магазин Lidl в коммуне Оржеваль под Парижем объявил о распродаже консолей по цене €95 за штуку вместо обычных €300. Местные жители решили не упускать такое предложение и начали собираться у входа еще с вечера вторника. К 08:30 (09:30 мск) под дверями стояли уже 500 человек. Местный житель рассказал изданию, что был взволнован присутствием такой толпы и обратился в полицию.

"Магазин мог бы просто спокойно открыться, а не собирать здесь всю Францию. Некоторые даже приехали из Руана (на севере страны - прим. ТАСС) ради выгоды в €100", - поделился он.

Работники магазина, увидев такую толпу, не спешили открывать двери, опасаясь беспорядков. Однако собравшиеся, разочарованные тем, что магазин не начал работу в урочное время, устроили драку. Администрация Lidl также обратилась в правоохранительные органы и на место прибыл отряд жандармерии. "Риск был реальным, у нас было только 45 приставок, а снаружи собралось полтысячи человек!", - поделился работник магазина.

Когда из толпы в оцепление жандармерии прилетела бутылка, попав по голове одному из них,правоохранители приступили к разгону собравшихся. И хотя магазину ущерб нанесен не был, администрация решила перенести открытие и отменить акцию. Позже жандармы объявили оставшимся рядом с магазином покупателям, что все приставки были возвращены производителю.