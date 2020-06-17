СМИ: глава Минздрава Дели заразился коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения национального столичного округа Дели (в состав которого входит Нью-Дели) Сатьендар Джайн заразился коронавирусной инфекцией. Как сообщает в среду телеканал NDTV , его тест на коронавирус оказался положительным.

Джайн госпитализирован с высокой температурой, кашлем и проблемами с дыханием. Министр будет проходить лечение в специализированной клинике.

В минувшее воскресенье он участвовал во встрече, на которой также присутствовали министр внутренних дел Индии Амит Шах, министр здравоохранения страны Харш Вардхан, глава делийского правительства Арвинд Кеджривал.

Как сообщает индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи на своем сайте, общее количество инфицированных коронавирусом в Индии в среду составило 354 065. Число умерших от коронавирусной инфекции - 11 903 человека. По данным ведомства, в больницах в настоящее время находятся 155 227 пациентов, при этом выздоровели 186 935.