Орловская область с 20 июня начнет поэтапно открывать летние веранды, гостиницы и бани

ОРЕЛ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Орловской области планируют с 20 июня разрешить в регионе работу летних веранд, с 23 июня - гостиниц, а с 1 июля - фитнес-центров, бань и тому подобных организаций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"С 20 июня смогут открыться летние веранды при стационарных предприятиях общественного питания, <...> с 22 июня возобновят работу торговые центры и предприятия торговли непродовольственными товарами с увеличением площади торгового зала до 800 кв. м, и имеющие отдельный вход с улицы. С 23 июня смогут открыться предприятия и организации гостиничного комплекса с учетом ограничений, установленных Роспотребнадзором. С 1 июля откроются оставшиеся организации, работающие в сфере предоставления услуг", - говорится в сообщении.

После открытия организации будут обязаны соблюдать некоторые ограничения. Так, на летних верандах нельзя будет проводить торжественные и массовые мероприятия, а в торговых центрах не будут работать развлекательные учреждения. Число посетителей спортзалов и магазинов будет ограничено из расчета не более одного человека на 4 кв. м (для бассейнов - 5 кв. м). Везде необходимо поддерживать социальную дистанцию, а уборку проводить с дезинфицирующими средствами.

Орловская область 3 июня перешла на первый этап снятия ограничений из-за коронавируса. В регионе возобновили торговлю непродовольственными товарами, разрешили прогулки и тренировки в парках и скверах. В целом связанные с коронавирусом ограничения в регионе продлены до 30 июня.

По последним данным, в Орловской области выявлено 3 858 случаев заражения. При этом 1 868 человек выздоровели, 44 умерли.