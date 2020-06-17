В КЧР на участках 30 личных подсобных хозяйств провели закладку мини-садов

ЧЕРКЕССК, 17 июня /ТАСС/. Мини-сады интенсивного типа высадили на территории 30 личных подсобных хозяйств в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"На 30 участках кооператива "Сады Прикубанского района" произведена закладка мини-садов интенсивного типа в рамках ведомственной целевой программы "Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2021 годы", которая была запущена в мае прошлого года по поручению Главы КЧР Рашида Темрезова", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на каждом участке площадью десять соток заложены саженцы, специально подобранные и выращенные для местных условий, установлена система капельного орошения. Уже в следующем году владельцы ЛПХ смогут получить первый урожай.

Конкурсный отбор на получение грантов на закладку садов в 2020 году прошли три кооператива, в том числе "Алма" из Ногайского района, "Сады Прикубанского района" и кооператив "Адиюх" Хабезского района - всего 96 личных подсобных хозяйств. Кооперативы также смогут получить субсидии в размере 50% на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

Реализация пилотного проекта по закладке мини-садов интенсивного типа на ЛПХ началась в июне 2019 года в Урупском районе для 45 членов сельскохозяйственного кооператива "Сады Предгорья". Проект создан Всероссийским научно-исследовательским институтом садоводства имени И. В. Мичурина, ученые будут осуществлять поддержку проекта.

В последние годы в Карачаево-Черкесии активно развивается садоводство. Компания "Сады Карачаево-Черкесии" по инвестиционному проекту, включенному в 2016 году в госпрограмму по развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), уже высадила интенсивный сад на площади более 200 га в Адыге-Хабльском районе КЧР. При выходе на проектную мощность в течение пяти лет можно будет собирать по 50 тонн фруктов с гектара. Реализация проекта дала республике около 100 новых рабочих мест. В 2019-2021 гг. компания намерена реализовать в республике второй инвестиционный проект с объемом вложений более миллиарда рублей. Он предполагает закладку около 300 га фруктового сада интенсивного типа.