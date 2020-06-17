Число выздоровевших после коронавируса военных в Вооруженных силах увеличилось до 5 227

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Более 5,2 тыс. российских военнослужащих, которые были инфицированы коронавирусом, выздоровели. Об этом говорится в опубликованном в среду бюллетене Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 79 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5 227 человек", - сообщили в военном ведомстве. Общее число выздоровевших гражданских сотрудников увеличилось до 599.

По данным министерства, число военнослужащих с коронавирусом по состоянию на 17 июня составляет 1 552 человека, в вузах Минобороны зарегистрировано 268 случаев заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 253 случая среди гражданского персонала. У большинства инфицированных военнослужащих нет симптомов заболевания, в состоянии средней тяжести находятся пять человек.

На 17 июня из военных комиссариатов в вооруженные силы направлено около 13 тыс. человек. По результатам тестирования на призывные и сборные пункты не допущено 19 человек.

В Минобороны сообщили, что трижды в неделю все участники парада Победы, который состоится 24 июня, проходят экспресс-тестирование на коронавирус. На сегодняшний день инфицированных не выявлено.