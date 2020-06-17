Попова: число новых случаев заражения коронавирусом в РФ может дойти до минимума за месяц

"Я бы хотела, чтобы число заболевших в сутки было вообще равно нулю. Это тот показатель, к которому мы стремимся, но я надеюсь, что еще месяц нам понадобится для того, чтобы достичь определенного самого низкого уровня", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

При этом Попова отметила, что в разных странах наблюдается свой недельный или ежедневный уровень прироста новых зараженных. "Например, США достаточно долгий период времени ежедневно регистрируют порядка 20 тыс. случаев", - добавила она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что чуть больше 10 субъектов России пока не демонстрируют значительного снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Вчерашнее снижение показало, что это (среднее число выявляемых в сутки случаев - прим. ТАСС) уже меньше 8 тыс. значительно. И динамику мы видим практически по всем субъектам, осталось совсем чуть-чуть, больше десяти субъектов, которые пока не показывают такого серьезного динамического снижения как, собственно, все остальные", - сказала она.

Заболевшие без симптомов

По словам Поповой, около 50% заразившихся коронавирусной инфекцией в России не имеют симптомов.

"Если говорить по бессимптомным, то да, мы видим до 60% в разные дни, а в целом по статистике это около 50% активно выявленных носителей или людей с бессимптомной формой. И это очень хороший показатель для страны, потому что это наше активное выявление", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8 млн человек, около 440 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 553 301 случай заражения, выздоровели 304 342 человека, умерли 7 478. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.