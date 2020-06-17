Попова: в обнаружении нового варианта коронавируса в Пекине нет ничего исключительного

"Пока в научной печати <...> ничего об этой информации, об этой ситуации нет. Но ситуация, на мой взгляд, не какая-то исключительная. Очевидно, сегодня наши китайские коллеги видят, что это не тот вирус, который был у них изначально, в начале января и в феврале, а другой вирус. Тот же самый вирус, несколько другой его вариант, со следами, так скажем, его присутствия или распространения уже в Европе", - сказала она.

Попова добавила, что в будущем появится больше разъяснений на эту тему. Ранее в среду заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов высказал мнение, что нельзя называть возникшую на рынке "Синьфади" вспышку второй волной заболевания, так как эпидемический подъем коронавирусной инфекции в Китае еще не завершился.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания на крупнейшем пекинском оптовом рынке в южном районе Фэнтай была зафиксирована на прошлой неделе. С тех пор выявлено более 100 заразившихся, большинство из них - работники торговых точек, их родственники и близкие. Власти Пекина были вынуждены временно закрыть несколько важных коммерческих объектов, в том числе на западе города, поскольку они оказались в зоне повышенного риска. 15 июня администрация Пекина ввела усиленные меры контроля во всех жилых комплексах, которых в городе насчитывается более 7 тыс.