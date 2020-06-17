Попова считает, что российские дети, скорее всего, вернутся в школы 1 сентября

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российские школьники, вероятнее всего, смогут вернуться за парты в начале сентября. Об этом заявила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы уже подготовили специальные рекомендации, как организовать учебный процесс в школе, потому что, конечно, учиться нужно, отменять нельзя. Да и, в общем-то, сегодня ситуация управляемая. Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть <...>, что, да, в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. 11 июня министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что российские школы и колледжи планируют начать учебный год 1 сентября в очном формате.