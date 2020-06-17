Попова рассказала, когда в России начнут клинические испытания вакцин от коронавируса

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Несколько отечественных вакцин от нового коронавируса могут начать испытывать на добровольцах уже в течение двух недель, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я уверена, что в течение ближайших двух недель мы увидим несколько вакцин, которые будут выходить на этап клинических исследований, <...> то есть исследований на людях", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Попова также отметила, что до клинических испытаний в целом дойдут только те вакцины, которые будут безопасны и эффективны, сколько их будет - неизвестно. "Это два обязательных определяющих свойства вакцины, каждого нового препарата, которые позволяют перейти к тестированию на людях", - добавила она.

Ранее в Минздраве РФ сообщили о начале клинических испытаний двух форм вакцины против коронавируса, разработанных Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Первые добровольцы будут вакцинированы уже 18-19 июня.