"Карьерная мастерская" впервые пройдет в рамках форума "Машук" в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 17 июня. /ТАСС/. Участники Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2020", который пройдет с 10 по 26 августа в онлайн-формате, впервые смогут пройти "Карьерную мастерскую" и трудоустроиться. Об этом сообщил ТАСС директор форума Владимир Кайванов.

"Впервые в этом году на форуме "Машук - 2020" пройдет "Карьерная мастерская", которая соберет около 300 активных и инициативных участников форума. Это отдельная смена с участием работодателей, которые представят свои KPI, свои кейсы для решения проблем в производстве, в организациях. Мы постараемся с участниками форума проработать их KPI и портфели так, чтобы по итогам форума они могли предложить решение кейсов, а участники форума смогли трудоустроится", - сказал Кайванов.

По его словам, в течение шести дней участники мастерской смогут получить карьерные консультации, пройти мастер-классы для построения карьеры и поучаствовать в масштабной ярмарке вакансий ведущих предприятий Северного Кавказа. "Сейчас мы ведем сбор заявок от компаний, который продлится до конца июня", - добавил собеседник агентства.

Директор форума рассказал, что форум пройдет в три смены. Первая смена "ПРОкоманды" "Глобальные вызовы" пройдет с 11 по 14 августа и объединит такие направления, как экология, цифровизация и IT, наука и технологии, предпринимательство, добровольчество. Вторая смена "Национальный код" пройдет с 15 по 18 августа и затронет темы медиа и блогеров, сохранения исторической роли России и Северного Кавказа в Великой Отечественной войне, международных и межкультурных коммуникаций, культуры и творчества; ЗОЖ и спорта. Третья смена "Мастерская сообществ" пройдет с 19 по 22 августа, на ней обсудят туризм и сервис, политику и государственное управление.

Кайванов сообщил, что благодаря онлайн-формату число участников форума может увеличиться в разы. "Мы планируем, что на нашей площадке будет приблизительно 4 тыс. человек в смену, учитывая участников, организаторов, гостей форума, СМИ, мы можем это сделать. Технические возможности позволяют принимать в смену 5 тыс. человек", - сказал директор форума.

Он сообщил, что в этом году пройдет грантовый конкурс от Федерального агентства по делам молодежи.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, и впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. XI Северо-Кавказского молодежный онлайн-форум "Машук-2020" пройдет с 10 по 26 августа. Любой желающий от 18 до 30 лет может подать заявку в АИС "Молодежь России". Регистрация для участия в форуме доступна до 15 июля.