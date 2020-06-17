Попова считает, что массовые акции в США повлияют на развитие эпидемии в стране

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Массовые акции в США, безусловно, повлияют на развитие эпидемии коронавируса в этой стране, заявила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Я думаю, влияет и еще повлияет, безусловно. При таком количестве инфекционного материала внутри популяции это не может остаться без реакции вируса и эпидпроцесса", - сказала она, отвечая на вопрос о влиянии на заболеваемость в США того, что население "массово на улицу выходит".

Протесты и массовые беспорядки в Соединенных Штатах начались после смерти в Миннеаполисе Джорджа Флойда. Полицейские при его задержании 25 мая использовали жесткий удушающий прием, вскоре Флойд умер в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ранее заявил, что многочисленные акции протеста в Нью-Йорке могли ускорить распространение коронавируса в городе.

По данным Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место по числу подтвержденных случаев заражения в мире. В стране заразились более 2,1 млн человек, более 117 тыс. из них умерли.