Три бочки с неизвестным веществом обнаружили при рекультивации мусорного полигона "Царево"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Рекультивация мусорного полигона "Царево" в подмосковном Пушкине приостановлена из-за обнаружения емкостей с самовоспламеняющимся на воздухе веществом неизвестного происхождения. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства экологии Московской области.

"Сегодня в процессе рекультивации полигона "Царево" подрядной организацией при вскрытии тела полигона были обнаружены три закрытые бочки с веществом неизвестного происхождения, которое самовоспламеняется на воздухе. Сразу после этого работы были остановлены, сотрудники подрядной организации эвакуированы", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что для выработки решения и безопасного устранения веществ проведен комиссионный выезд и создан оперативный штаб с участием представителей Минэкологии Подмосковья, МЧС, Роспотребнадзора, администрации Пушкинского городского округа. "Уже отобраны лабораторные пробы для определения состава вещества", - заключили в пресс-службе.

Полигон "Царево" был закрыт в 2017 году. Его рекультивация началась в 2019 году. Окончание работ планируется в 2021 году. На данный момент завершены работы по формированию тела полигона, строительству подпорной стены, созданию системы лучевого дренажа и прокладка внутреплощадочных сетей для ликвидации продуктов гниения бытовых отходов, фильтрата, свалочного газа.