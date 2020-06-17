Власти Нью-Йорка создадут открытую базу данных о нарушениях со стороны полицейских города

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка намерены представить в открытом доступе информацию о нарушениях, которые допускали сотрудники полиции города. Об этом заявил в среду мэр крупнейшего мегаполиса США Билл де Блазио на пресс-конференции, которую транслировали на его официальном сайте.

Как он отметил, "все решения суда теперь будут опубликованы". "К июлю мы представим информацию обо всех находящихся на рассмотрении в полицейском управлении Нью-Йорка случаях", - добавил мэр. Как он пояснил, речь идет о 1,1 тыс. случаев, когда полицейским были предъявлены обвинения. "Мы опубликуем имя полицейских, информацию об обвинениях, датах слушаний, а также об итогах разбирательства, когда они последуют", - сообщил де Блазио.

Мэр уточнил, что власти мегаполиса далее намерены создать сетевую базу данных, в которой будут приведены сведения "обо всех дисциплинарных взысканиях", которым когда-либо подвергались "все действующие сотрудники полиции" Нью-Йорка. Получить доступ к базе данных сможет любой желающий, заверил де Блазио.

В США в последние недели уделяют особое внимание вопросам, касающимся реформирования работы полиции. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.

После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.