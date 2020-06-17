Сотрудники полиции смогут проголосовать по конституции на участках, где будут дежурить

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции, которые будут дежурить на участках для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, смогут проголосовать на них с помощью системы "Мобильный избиратель". Об этом сообщила в среду глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений, где обсуждались меры по обеспечению общественного порядка при проведении голосования.

Памфилова пояснила, что сотрудники полиции, которые будут обеспечивать правопорядок на участках для голосования, смогут проголосовать как в течение периода с 25 по 30 июня, так и в день голосования (1 июля) на том участке, где они территориально будут находиться, для чего можно воспользоваться механизмом голосования по месту нахождения - системой "Мобильный избиратель". "Голосование фактически проводится в течение семи дней. И мы понимаем, что от правоохранительных органов потребуется привлечение беспрецедентного количества сил и ресурсов, большая нагрузка ляжет на сотрудников полиции, которые непосредственно буду выполнять задачи в местах для голосования", - цитирует председателя комиссии официальный сайт ЦИК.

Как следует из публикации, Памфилова поблагодарила МВД за оперативное заключение дополнительного протокола к соглашению о взаимодействии с ЦИК по проверке достоверности сведений, содержащихся в подписных листах в поддержку выдвижения кандидатов на выборах. "Глава Центризбиркома подчеркнула, что протокол обеспечит единообразный подход к работе всех избирательных комиссий и органов МВД России в ходе проведения проверок и позволит исключить неоднозначные трактовки результатов проверок", - отмечается в сообщении.

Председатель Центризбиркома рассказала о мерах по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, которые будут приняты в ходе общероссийского голосования. Она также выразила готовность наладить эффективное информационное взаимодействие с оперативным штабом МВД и пригласила первого замминистра Александра Горового выступить 1 июля в информационном центре ЦИК с информацией о состоянии общественного порядка в ходе дня голосования.

ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.