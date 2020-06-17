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Минпросвещения предлагает считать действительными аттестаты, выданные до 11 июня

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Минпросвещения предлагает считать действительными школьные аттестаты, выданные до 11 июня 2020 года.

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