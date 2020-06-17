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Кадыров пригласил Трутнева приехать в Чечню и обсудить развитие курорта "Ведучи"

Глава республики добавил, что на данный момент успешно реализован первый этап строительства курорта "Ведучи"

ГРОЗНЫЙ, 17 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил заместитель председателя правительства России Юрия Трутнева приехать в республику и обсудить второй этап строительства всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи". Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров в среду принял участие в селекторном совещании, посвященном системе мер по развитию Северо-Кавказского федерального округа. Его провел заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"В ходе совещания я озвучил проблемные вопросы, касающиеся реализации второго этапа строительства всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи". Предложил Юрию Петровичу приехать в Чеченскую Республику и предметно обсудить, какие конкретные шаги необходимо предпринять, чтобы достроить курорт. Это действительно важный для туристической отрасли региона проект, который поддерживает президент России Владимир Путин", - написал Кадыров.

По его словам, Трутнев принял предложение главы республики и заверил, что финансирование будет завершено в полном объеме. "Он обещал приехать в республику, когда позволят обстоятельства, и на месте обсудить все проблемные вопросы", - отметил Кадыров.

Он добавил, что на данный момент успешно реализован первый этап строительства курорта "Ведучи". "До пандемии коронавируса его активно посещали не только жители Чеченской Республики, но и туристы из других регионов и стран. Уверен, его полный запуск позволит продолжить эту тенденцию, что благотворно скажется на экономике региона", - добавил глава Чечни.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичКадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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