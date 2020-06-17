Дата отмены рабства в США объявлена выходным для госслужащих штата Нью-Йорк

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Государственные служащие в американском штате Нью-Йорк отныне могут ежегодно не выходить на работу 19 июня. Соответствующий указ размещен в среду на сайте губернатора Эндрю Куомо.

По его словам, "19 июня 2020 года признается в качестве выходного дня для госслужащих, которые могут не работать, но получать полный оклад без каких-либо штрафов". Те служащие, которые в силу специфики профессии обязаны быть на трудовом посту в любой день, будут получать в качестве компенсации лишние сутки к отпуску. Губернатор дал понять, что эта дата будет выходным днем и в последующие годы.

Губернатор Мичигана Гретчен Уитмер ранее в среду объявила о решении сделать 19 июня праздничным днем в этом штате. Генеральный директор Twitter Джек Дорси поступил аналогично, добавив дату в календарь праздников сотрудников этой американской компании на территории США.

Конец рабству в Соединенных Штатах положил 16-й президент Авраам Линкольн (1809-1865). 1 января 1863 года он издал прокламацию об освобождении рабов. Документ, однако, из-за сопротивления южных штатов не вступил в силу де-факто до окончания Гражданской войны в США (1861-1865). В декабре 1865 года была принята 13-я поправка к американской конституции, фактически отменившая рабство на всей территории страны.

19 июня 1865 года прокламация об освобождении рабов была оглашена в штате Техас. Он был последним из Конфедерации южных штатов, где это произошло. День освобождения 19 июня ежегодно отмечается сейчас в 47 из 50 штатов страны.