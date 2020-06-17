Минздрав Испании не поддержал идею о массовых тестах на COVID-19 для иностранных туристов

МАДРИД, 17 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Испании не поддерживает инициативу проведения тестов для выявления нового коронавируса для всех туристов, которые прибывают в королевство из-за рубежа. Об этом заявил в среду директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве Фернандо Симон.

По его словам, возможность проведения ПЦР-тестов лицам, прибывающим из других стран, обсуждалась. "На данный момент министерство не очень склонно проводить тесты в большом количестве", - сказал Симон.

При этом он добавил, что конечное решение находится в ведении региональных властей.

14 июня премьер Педро Санчес объявил о том, что с 21 июня будут открыты границы с другими странами Шенгенской зоны. Исключение сделано для Португалии, с которой королевство откроет границы лишь 1 июля.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве выявлены более 244,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 27,1 тыс. пациентов умерли.

В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершится 21 июня.