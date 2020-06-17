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Пандемия коронавируса нового типа

Президента Гондураса госпитализировали с коронавирусом

Представитель Национальной системы по чрезвычайным ситуациям Франсис Контрерас сообщил, что общее состояние Хуана Орландо Эрнандеса оценивают как хорошее

БОГОТА, 17 июня. /ТАСС/. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес был госпитализирован в среду для прохождения курса лечения от коронавируса. Об этом сообщил представитель Национальной системы по чрезвычайным ситуациям Франсис Контрерас.

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"У него было обнаружено небольшое поражение легких. Общее состояние оценивается как хорошее, однако медицинская команда рекомендовало ему оставаться в больнице", - заявил Контрерас, чьи слова приводит газета La Prensa.

Он добавил, что у президента была диагностирована пневмония.

Накануне Эрнандес сообщил о том, что результат его теста на коронавирус оказался положительным. Его супруга Ана Гарсия также заразилась.

В Гондурасе первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 11 марта. В настоящее время в стране зафиксированы более 10 тыс. случаев заражения, больше 300 человек умерли.

Теги
ГондурасЭрнандес, Хуан ОрландоПандемия коронавируса нового типа
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